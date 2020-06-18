Сайты-клоны голосования по поправкам в Конституцию проверит Генпрокуратура

Перед голосованием по поправкам в Конституцию в интернете стали появляться сайты-клоны, на которых якобы можно сделать свой выбор. Теперь эти источники проверит Генпрокуратура.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам проверки ресурсы заблокируют, а тех, кто создал сайты, будут наказывать в соответствии с законом.

Эксперты напоминают, что всегда нужно обращать внимание на строчку адреса вверху страницы — так называемый URL. На сомнительные сайты можно легко попасть через соцсети или непроверенные источники в поисковиках. Лучше всего заходить на официальные государственные сайты — тогда риск ошибиться будет минимален, советуют специалисты.

В этом году возможность отдать свой голос через интернет будет у жителей Москвы и Нижнего Новгорода. Для этого нужно зарегистрироваться заранее через личный кабинет на сайте госуслуг. Заявки принимаются до 21 июня.