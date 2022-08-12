Сайты бронирования жилья сообщили, что нет никакого роста мошенничества на их платформах

После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка сайтов бронирования жилья роста мошенничества нет, а отечественные платформы увеличили штаты сотрудников. Об этом «РИА Новости» рассказали эксперты онлайн-сервисов брони.

Так, по словам Дениса Дроздовского из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, еще до ухода западных платформ любой участники рынка постоянно сталкивался с попытками зарегистрировать несуществующие объекты.

Это же подтвердила Марина Гончаренко из национальной системы бронирования Bronevik.com. Она сказала, что заявлять о росте мошенничества на сайтах аренды жилья не стоит.

«C уходом из России западных игроков на наш сервис пришли тысячи новых арендодателей, подавались десятки тысяч новых объявлений, из-за чего в первые недели на нашу службу поддержки действительно легла очень большая нагрузка», — рассказал Юрий Кузнецов из российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

По его словам, компания сталкивалась с негативом от новых арендодателей, которым приходилось долго ждать модерации своего объекта, в итоге численность сотрудников клиентского департамента увеличили в несколько раз.

Ранее сообщалось, что собственная система бронирования заработала в Сочи. Теперь отдыхающие смогут выбрать жилье и экскурсии с помощью одного ресурса.