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    12 августа 2022, 12:36

    Сайты бронирования жилья сообщили, что нет никакого роста мошенничества на их платформах

    Сайты бронирования жилья рассказали об изменениях на рынке с уходом Booking.com

    Глеб Гладков

    После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка сайтов бронирования жилья роста мошенничества нет, а отечественные платформы увеличили штаты сотрудников. Об этом «РИА Новости» рассказали эксперты онлайн-сервисов брони.

    Сайты бронирования жилья сообщили, что нет никакого роста мошенничества на их платформах

    Так, по словам Дениса Дроздовского из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, еще до ухода западных платформ любой участники рынка постоянно сталкивался с попытками зарегистрировать несуществующие объекты.

    Это же подтвердила Марина Гончаренко из национальной системы бронирования Bronevik.com. Она сказала, что заявлять о росте мошенничества на сайтах аренды жилья не стоит.

    «C уходом из России западных игроков на наш сервис пришли тысячи новых арендодателей, подавались десятки тысяч новых объявлений, из-за чего в первые недели на нашу службу поддержки действительно легла очень большая нагрузка», — рассказал Юрий Кузнецов из российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

    По его словам, компания сталкивалась с негативом от новых арендодателей, которым приходилось долго ждать модерации своего объекта, в итоге численность сотрудников клиентского департамента увеличили в несколько раз.

    Ранее сообщалось, что собственная система бронирования заработала в Сочи. Теперь отдыхающие смогут выбрать жилье и экскурсии с помощью одного ресурса.