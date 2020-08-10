Названы опасности популярных сайтов знакомств

«Как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительность и внимательность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда», — сказал эксперт.

Он напомнил и о существовании мошенников, в том числе в киберсфере. Например, человек может прислать собеседнику определенную ссылку, кликнув на которую, можно случайно установить вредоносное программное обеспечение.

Не меньшую опасность представляют собой шантажисты, которыее могут вымогать деньги пользователя, неосторожно отправившего откровенные фото.

Такими сайтами, конечно, пользоваться можно, но всегда нужно «сохранять трезвую голову и критически относиться к процессу взаимодействия с другими пользователями», никогда никому не переводить деньги, как бы искусно мошенники их не просили.