Сайтом «Госуслуг» воспользовались более половины россиян во время самоизоляции

Во время самоизоляции получить государственные услуги можно было удаленно с помощью электронных сервисов. Такой возможностью воспользовался 51% россиян, сообщил аналитический центр НАФИ.

Согласно данным исследования, всего на самоизоляции сайтом «Госуслуг» пользовался 51% граждан страны. Но 28% опрошенных делали это и до введения ограничительных мер, пишет RT. Еще 21% респондентов заявили, что никогда не пользовались государственными услугами онлайн.

Пользовавшиеся подобными сервисами 82% жителей отметили, что наличие сайта облегчает получение необходимых услуг и делает проще взаимодействие с государственными органами.

Сейчас электронные сервисы стали уже привычными для многих россиян, заявила директор направления исследований в сфере человеческого капитала центра НАФИ Людмила Спиридонова. Она добавила, что необходимо продолжать комплексную работу. Граждане должны развивать цифровые знания, а государство — обеспечивать безопасность и удобство электронных сервисов.

Всего в опросе аналитического центра участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Все респонденты живут в 152 населенных пунктах в 53 российских регионах.