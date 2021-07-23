Сайт «Ведомостей» упал после публикации статьи Ивана Сафронова о госизменниках

Статья журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, исчезла с сайта «Ведомостей». Вскоре перестал работать и весь сайт издания. Представители газеты объяснили это DDoS-атакой и попросили не искать в случившемся «каких-то заговоров».

«У нас сейчас технический сбой всего сайта, DDos-атака, мы восстанавливаем весь сайт. Речь идет не о каком-то конкретном материале. Мы сейчас технически поднимаем сайт», — заявила директор по коммуникациям «Ведомостей» Гузель Хайретдинова в комментарии NEWS.ru.

Она уточнила, что материал Сафронова можно прочитать в печатной версии сегодняшнего номера газеты.

«И не надо искать каких-то сакральных заговоров там, где их нет, ладно? Мы выясним позже [, откуда поступила атака], сейчас пока прикрываем тылы возможные. В ближайшее время восстановим сайт», — заключила Хайретдинова.

Статья Сафронова вышла утром 23 июля. Вскоре при попытке открыть ее на сайте «Ведомостей» возникла ошибка 404, через несколько часов упал и весь сайт. В своей статье журналист рассказал о том, как проходит расследование по делам о госизмене и шпионаже.

Сафронов работал в «Коммерсанте», затем стал советником главы Роскосмоса. Его задержали в июле прошлого года по подозрению в госизмене. Журналисту может грозить до 20 лет тюрьмы. Он не признает свою вину и считает, что преследование связано с его журналисткой деятельностью. В Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. В ФСБ считают, что Сафронов работал на спецслужбы одной из стран НАТО и передал ей данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока.