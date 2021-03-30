Сайт в поддержку Навального заподозрили в накрутке

Эксперты усомнились в подлинности данных счетчика на сайте, который создала команда Алексея Навального для сбора участников «всероссийского митинга» в поддержку оппозиционера. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что алгоритм регистрации на портале устроен таким образом, что участником акции можно стать несколько раз, указывая любую геолокацию и разные адреса. По мнению специалистов, шум вокруг этого сайта — не что иное, как попытка создать видимость политической борьбы.

«На своем сайте вообще можно делать все что угодно. Можно любую цифру нарисовать, никто не проверит. Тут даже нет необходимости делать ботов. <…> Ставишь столько пользователей и геоточек, сколько хочешь», — пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.