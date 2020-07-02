Сайт ЦИК работал штатно в ночь подсчета голосов

«Все штатно, никаких серьезных активностей не наблюдалось», — заявил он.

На утро 2 июля в России обработано 99,9% протоколов по поправкам к Конституции РФ. Изменения в Основной закон страны поддержали 77,93% россиян, против выступили 21,26%. Некоторые регионы уже подвели окончательные итоги — там обработали 100% протоколов.

Так, в Чечне поправки поддержали 97,92% местных жителей. В Югре за — 69%, против — 30%. В Башкирии расклад таков: 88,68% — за, 10,6% — против. За результатами голосования можно следить с помощью онлайн-трансляции «360».

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти еще 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса в стране его отложили.

В итоге вотирование решили провести с 25 июня по 1 июля. Его растянули на неделю, чтобы избежать скопления людей на участках. Также в Москве и Нижегородской области голосовать можно было в режиме онлайн.