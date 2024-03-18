Общество 18 марта 2024, 17:24 Сайт «Страсти»: самые странные вакансии требуют от соискателя навыков общения с эльфамии и устойчивости к гипнозу

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Кроме стрессоустойчивости и коммуникабельности работодатели порой требуют от соискателей довольно необычных навыков. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Например, кандидат на должность «Тайный агент в отдел очень странных дел» должен быть устойчивым к гипнозу, а также уметь закрываться от телепатии. Кроме того, он должен обладать крепким желудком и иметь в натальной карте Сатурн в девятом доме.

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Другая вакансия, «Помощник главного мага в Хогвартс», предполагала, что соискатель имеет навыки ухода за артефактами и общения с представителями троллей и эльфов.

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