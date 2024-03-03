Общество 03 марта 2024, 20:06 Сайт словаря жестовых языков Spread The Sign заблокировали в России Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту словаря жестовых языков Spread The Sign Pxhere

Читать 360tv в

Доступ к сайту международного словаря жестовых языков Spread The Sign попал в реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора. Это следует из базы данных ведомства, но причины блокировки не указаны.

Первым внимание на это обратил популяризатор жестового языка в России Антон Залозный. На своей странице в социальной сети X он привел данные о блокировке, где говорится, что решение вынесли еще 16 февраля, а спустя три дня сайт перестал открываться в России. В графе «Орган, принявший решение о внесении в реестр» никто не указан.

Реклама

По данным «Коммерсанта», в блоке сайта «Информация о партнерах» размещен флаг Украины с антивоенным лозунгом.

Словарь жестовых языков Spread The Sign создали в 2006 году. С того времени он пополнился более 400 тысячами жестов на 44 языках мира, включая русский. Работой сайта занимается шведская некоммерческая ассоциация European Sign Language Center.

На этой неделе под кратковременную блокировку подпал сайт сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam.

В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что в реестр запрещенных включили только одну страницу ресурса с пропагандой наркотиков. С требованием к ведомству обратилось МВД. Как только администраторы сайта удалили запрещенный контент, он стал доступен пользователям в полном объеме.