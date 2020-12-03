Сайт с вакансиями для инвалидов запустили в России

По данным Worki, в России проживает около 12,1 миллиона людей с ограниченными возможностями. И порой им сложно найти подходящую работу.

«Мы хотим рассказать, как искать работу и нанимать сотрудников с инвалидностью. На этой странице вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы, ссылки на полезные приложения и актуальные нормативные документы», — говорится в сообщении.

Кроме полезной информации, на сайте появится специальный фильтр с вакансиями для людей с инвалидностью. Определить это можно будет с помощью значка. Также у соискателей появилась возможность добавлять поле «Есть инвалидность» и отмечать свою группу в профиле при регистрации.

Проект был запущен к Международному дню инвалидов, который проходит 3 декабря.