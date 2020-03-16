Сайт с информацией о коронавирусе появился в России

На сайте пока есть четыре основных раздела: «Симптомы», «Меры предосторожности, «Анализы коронавируса» и «Был контакт с больным».

Первый расскажет о том, как отличить заболевание COVID-19 от обычной простуды и ОРВИ. Во втором подробно расписано, что нужно делать, чтобы снизить риски заражения. В третьем говорится о том, где можно сдать анализы на коронавирус и в каком случае это необходимо сделать. Ну и в последнем будет вся информация о плане действий после контакта с носителем инфекции.

На сайте будет подборка тематических видео и возможность моментально поделиться жизненно важной информацией с подписчиками в соцсетях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что в России появится единая система оповещения о коронавирусе. С ее помощью россияне смогут следить за ситуацией с пандемией в режиме реального времени.