Сайт предварительного голосования «Единой России» атаковали хакеры

25 мая хакеры атаковали сайт праймериз партии «Единая Россия». DDoS-атака произошла в первый день предварительного голосования.

«Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков», — приводит пресс-служба фракции слова заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Сергея Перминова.

Он добавил, что в течение двух часов наплыв сотен тысяч фейковых запросов удалось остановить. В это время образовалась очередь из живых людей, которые зашли проголосовать на сайт. Все бюллетени на ресурсе анонимны, поэтому приходится обрабатывать все запросы.

При таком подходе направление атаки вычислить невозможно. По словам Перминова, атаку на сервер организовали не из одного региона. Он уверил, что на результатах праймериз сегодняшний инцидент никак не скажется.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Согласно документу, в РФ вводится новый тип голосования без бумажного бюллетеня. Вместо него будут использовать специальное программное обеспечение.