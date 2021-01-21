Сайт Познера откажется от социальных сетей в пользу Telegram

Там пояснили, что Telegram удобнее для коммуникации с пользователями.

«Аккаунты „Познер Online“ будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях „Одноклассники“ и „ВКонтакте“ страницы будут заморожены или закрыты. Нам кажется, Telegram на сегодняшний день наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации», — заявили в администрации сайта.

Собеседник агентства напомнил, что на заре появления социальных сетей самой большой популярностью пользовался сайт MySpace, но все изменило появление Facebook.

Сам Владимир Познер заявил, что решение о работе сайта принимает исключительно администрация. Причину отказа от социальных сетей в пользу Telegram он не назвал.

На самом сайте говорится, что кроме Telegram новости и публикации с сайта будут появляться в YouTube, «Яндекс.Дзен» и Instagram.

На сайте «Познер Online» публикуются выпуски программы журналиста, выходящие на Первом канале, его колонки, а также интервью, которые он дает. Кроме того, там есть архивы старых телепрограмм, которые делал Владимир Познер.