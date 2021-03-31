Сайт об организации отдыха в детских лагерях Подмосковья заработает с 1 июня

Подмосковье на ряду с другими регионами готовится к летнему сезону, когда откроются детские лагеря. В связи с пандемией продолжат действовать некоторые правила. Чтобы информация об отдыхе и ограничительных мерах была доступна и понятна родителям, Министерство социального развития Московской области создало специальный сайт. Об этом заявила глава ведомства Ирина Фаевская.

«Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху», — сообщила Фаевская.

Пока он работает в тестовом режиме, но с 1 июня им смогут пользоваться все. Министр надеется, что этот сайт даст родителям необходимую информацию о детском отдыхе в Подмосковье.

По словам Фаевской, министерство с напряжением ждало новых рекомендаций о функционировании лагерей в 2021 году. Лагеря можно наполнять на 75%. Однако все нормы и правила, связанные с ковидом, нужно соблюдать. Одно из основных требований — прививки у сотрудников оздоровительных учреждений.

«Мы приняли решение о том, что будем развивать палаточный отдых. Но это тоже не очень просто, поэтому у нас проходят обсуждения, как это сделать правильно, ничего не нарушая и не подвергая опасности детей», — отметила она во время выступления на межрегиональном форуме развития детского отдыха.

Фаевская подчеркнула, что власти должны мобилизовать все свои ресурсы для выполнения показателей в части оздоровления детей от 7 до 15 лет. Он ни в коем случае не должен быть ниже результатов, которые были в 2020 году. Особенно важно оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Еще одно послабление, которое есть в 2021 году и которое нас тоже очень радует, — то, что дети смогут выезжать на территории других субъектов. Для нас, конечно, остаются привлекательными Крым и Краснодарский край», — добавила министр.

Однако Министерство соцразвития региона заинтересовано в том, чтобы максимальное количество лагерей работали на территории Московской области. Фаевская выразила надежду на то, что послабления 2021 года будут способствовать тому, что все загородные оздоровительные лагеря будут открыты. Какие-то, возможно, начнут работать не с первой смены.

Она подчеркнула, что власти сделают все, чтобы отдых «во всех наших загородных лагерях был безопасным, качественным, полезным» и чтобы максимальное количество лагерей работало.

Роспотребнадзор смягчил ряд требований по организации детского отдыха в России в 2021 году. Работу разрешили возобновить даже детским палаточным лагерям.