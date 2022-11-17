Общество 17 ноября 2022, 11:00 Сайт «Новой газеты» в России заблокировали Роскомнадзор ночью 17 ноября ограничил доступ к сайту «Новой газеты» РИА «Новости»

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Россияне не смогли открыть сайт «Новой газеты». Проблемы начались в ночь на 17 ноября. Редакция сообщила в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор заблокировал его без предупреждения.

Читатели пожаловались на то, что сайт не открывается, около полуночи. Позднее домен появился в универсальном сервисе проверки ограничения доступа. Роскомнадзор сделал недоступным весь сайт, а не отдельные страницы. Тот же статус присвоили сайту проекта редакции «Свободное пространство».

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«Сайты <…> были внесены в реестр заблокированных интернет-ресурсов — без предупреждения и какого-либо обоснования. Будем обжаловать. И будем продолжать работу», — объявили в «Новой газете».

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Роскомнадзор в марте вынес изданию официальное предупреждение за то, что оно опубликовало материал СМИ-иноагента без положенной маркировки. После второго замечания выпуск газеты приостановили. В сентябре Басманный суд Москвы отозвал лицензию «Новой газеты», сообщило РИА ФАН.