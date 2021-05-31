Сайт Newsru.com объявил о своем закрытии
Портал Newsru.com прекращает свою работу. Информация об этом размещена на сайте издания, сообщила «Газета.ru».
По данным издания, закрытию поспособствовали экономические причины, которые были вызваны «именно политической ситуацией в нашей стране».
Архив сайта остается открытым. Там собраны все материалы за 21 год работы (1 172 931 новость).
Newsru.com изначально являлся сайтом телекомпании НТВ и размещался по адресу ntv.ru. Это был первый сайт телевизионных новостей в РФ.