Сайт Newsru.com объявил о своем закрытии

Портал Newsru.com прекращает свою работу. Информация об этом размещена на сайте издания, сообщила «Газета.ru».

По данным издания, закрытию поспособствовали экономические причины, которые были вызваны «именно политической ситуацией в нашей стране».

Архив сайта остается открытым. Там собраны все материалы за 21 год работы (1 172 931 новость).

Newsru.com изначально являлся сайтом телекомпании НТВ и размещался по адресу ntv.ru. Это был первый сайт телевизионных новостей в РФ.