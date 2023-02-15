Общество 15 февраля 2023, 17:26 «Комсомольская правда» собрала истории о семейных парах, которые объединила СВО

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Журналисты «Комсомольской правды» собрали истории пар, которых тем или иным образом объединила спецоперация, проводимая Россией на территории Украины. В рамках спецпроекта сайт kp.ru выпустил несколько видеороликов.

Алина и Влад познакомились в Сети, а встретились впервые в день вступления Донбасских республик в состав России. С началом спецоперации девушка вызвалась волонтером, а Влад, работавший на тот момент историком в Санкт-Петербурге, решил выступить добровольцем. Молодые люди обручились спустя две недели после знакомства. Они планируют обвенчаться сразу после того, когда Влад вернется домой.

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Еще одна история о молодых людях родом из Санкт-Петербурга. Влад сделал предложении Ксюше прямо на полигоне, подарив кольцо от гранаты. Их свадьба прошла в блиндаже среди сослуживцев. До начала спецоперации молодой человек учился на историческом факультете, а когда узнал о боевых действиях, то решил пойти добровольцем.

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«К его решению я отнеслась с уважением. Понимала, что это опасно, но отговаривать не хотела. Только поддерживать остается», — сказала девушка.

Валерий и Юлия до первой своей встречи преписывались в социальных сетях. На тот момент Валерий служил в зоне СВО по контракту, а Юлия, узнав, что в ее поселке собирают гуманитарную помощь, решила стать волонтером.

«Я так ждала звонков и сообщений от него. Он стал таким и близким», — рассказывает девушка.

Они поженились через два месяца после знакомства. Фактически, свадьба и стала для них первой встречей.

Алишер и Настя познакомились в социальных сетях. Настя в одиночку воспитывала сына и не верила, что может кого-то когда-то полюбить. Алишер во время боевых действий попал в госпиталь, находясь в котором увидел профиль Насти, и решил ей написать. Сразу после выздоровления он поехал в поселок к любимой. Спустя две недели пара сыграла свадьбу. Алишер признался, что мечтает иметь двоих детей.

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