Общество 14 июля 2023, 11:00 Сайт KP.RU: почти половина россиян боится собак без поводка

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В России приняли закон, запрещающий выгуливать без поводка кошек и собак, и это нововведение поддержали большинство граждан страны. Согласно опросу сайта KP.RU, 39% россиян боятся собак на самовыгуле.

Их самих никогда не кусали, но люди четко понимают, что животное может быть опасно как для взрослых, так и для маленьких детей. Поэтому считают принятый закон необходимым и правильным.

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При этом 23% опрошенных назвали нелепой идеей и издевательством надевать шлейки на котов.

Наконец, 21% рассказали, что не боятся собак без поводка, но испытывают при их виде раздражение. Потому что животное может навязчиво приставать или испачкать одежду.

Еще 11% признались, что их уже кусали, из-за чего появился страх.

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