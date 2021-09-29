Сайт «Комсомольская правда» заблокировали в Белоруссии

Министерство информации Белоруссии решило заблокировать доступ к сайту «Комсомольской правды». Портал не открывается на территории республики, а также за ее пределами.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“», — говорится в сообщении, которое выдает крупнейший интернет-провайдер страны Белтелеком.

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин заметил, что в Минске журналистам стало очень сложно работать.

«Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии, — газету «Комсомольская правда». Запретили ведущим сетям страны распространять газету. Белоруссия становится все более осажденной крепостью по политической стилистике. Там все жестче, жестче, жестче», — подчеркнул Сунгоркин.