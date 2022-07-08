Сайт IKEA возобновит продажу товаров в России после выходных

Шведский ретейлер товаров для дома IKEA снова откроет продажу товаров на своем сайте для россиян. Она стартует после выходных. Пока что все интервалы для доставки и самовывоза заняты.

Пока что совершить покупку невозможно. Информацию об этом разместили на главной странице IKEA.

«Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», — уточнил ретейлер.

Ранее в IKEA заявили о приостановке продаж. Все принятые заказы, по данным магазина, находятся в обработке.

С российского рынка компания решила уйти из-за ситуации на Украине. С 5 июля IKEA объявила о распродаже оставшихся товаров. Из-за наплыва желающих сайт начал сбоить, а клиентам не удавалось оформить покупки. За сорванную акцию ретейлер предложили оштрафовать.