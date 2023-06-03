Общество 03 июня 2023, 22:25 Сайт Greenpeace заблокировали в России Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Greenpeace РИА «Новости»

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International*. Информацию об этом разместили в реестре ведомства для проверки ограничений на интернет-ресурсы.

Ранее Минюст РФ внес Greenpeace * в список неправительственных организаций, чья деятельность на территории страны нежелательна. В том числе Генеральная прокуратура России признала нежелательным функционирование фонда Greenpeace* в государстве.

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Как отмечалось в ведомстве, деятельность этой структуры угрожает нормам конституционного строя и российской безопасности. Активисты раскручивают политическую повестку и пытаются внедриться во внутренние дела страны.

* ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace. Минюст внес в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.