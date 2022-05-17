Сайт «Госуслуги» адаптируют для молодежи

Минцифры и Росмолодежь создадут аналог «Госуслуг» для юных россиян. Об этом глава молодежного ведомства Ксения Разуваева рассказала РИА «Новости».

«Мы вместе с Минцифры РФ разрабатываем большую онлайн-платформу, которая будет аналогом „Госуслуг“. В рабочей версии проект называется „Госуслуги молодым“», — сообщила она.

Сайт планируют использовать в качестве основы для возможностей, которые важны юным россиянам. На нем разместят информацию о грантовой поддержке, а также о всех существующих льготах и предложениях. Кроме того, на сайте будут публиковать конкурсы для молодежи. Интерфейс сделают удобным и «на понятном языке». По словам Разуваевой, сайт планируют запустить к концу года.

«Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года. Но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу», — отметила она.