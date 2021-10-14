Сайт госуслуг пополнится тремя суперсервисами

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о планах по введению трех новых суперсервисов на сайте госуслуг в 2022 году. Об этом написал ТАСС.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство планирует внедрить на сайт «Госуслуги» в 2022 году три новых суперсервиса. По сообщению ТАСС, у россиян появится возможность искать работу, проходить интервью, подписывать трудовые соглашения через сервис «Трудовая миграция онлайн».

Анонсированный сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» позволит пользователям портала оформлять путевые листы и транспортные накладные в электронном виде, а также получать разрешения на перевозку грузов. В рамках сервиса «Цифровое строительство» предполагается получение заявителями возможности оформить документы на объекты капитального строительства на всех стадиях, вплоть до ввода его в эксплуатацию.

Часть суперсервисов правительство уже ввело и теперь собирается модернизировать. Например, к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» правительство планирует подключить почти все государственные вузы, а в сервисе «Мое здоровье онлайн» планируется добавить функции получения цифрового полиса ОМС и других.

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