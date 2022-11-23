23 ноября 2022, 19:42
Сайт Европарламента перестал работать после кибератаки
Представитель ЕП Дук: хакеры взломали сайт Европарламента
Сайт Европарламента оказался недоступен интернет-пользователям. Представитель ЕП Жауме Дук пояснил, что перебои в работе сайта спровоцировала кибератака.
«Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика. Он связан с DDoS-атакой», — отметил Дук в Twitter.
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Он сообщил, что команда Европарламента прикладывает все усилия, чтобы быстрее решить восстановить работу сайта.
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Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма», сообщил «Царьград». Подобные документы предназначены исключительно для продвижения политических позиций, представленных в Европейском парламенте сил.
Накануне российская хакерская группировка XakNet взломала сайт министерства финансов Украины. Хакеры готовились к атаке несколько месяцев. В итоге им удалось скачать свыше миллиона файлов электронного документооборота, которые оказались в публичном доступе.
Хакеры
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