Общество 23 ноября 2022, 19:42 Сайт Европарламента перестал работать после кибератаки Представитель ЕП Дук: хакеры взломали сайт Европарламента РИА «Новости»

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Сайт Европарламента оказался недоступен интернет-пользователям. Представитель ЕП Жауме Дук пояснил, что перебои в работе сайта спровоцировала кибератака.

«Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика. Он связан с DDoS-атакой», — отметил Дук в Twitter.

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Он сообщил, что команда Европарламента прикладывает все усилия, чтобы быстрее решить восстановить работу сайта.

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Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма», сообщил «Царьград». Подобные документы предназначены исключительно для продвижения политических позиций, представленных в Европейском парламенте сил.

Накануне российская хакерская группировка XakNet взломала сайт министерства финансов Украины. Хакеры готовились к атаке несколько месяцев. В итоге им удалось скачать свыше миллиона файлов электронного документооборота, которые оказались в публичном доступе.