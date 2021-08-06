Сайт единого оператора газификации запустили в России

Подать заявку на газификацию частного дома теперь можно через специальный сайт единого оператора. На портале можно проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу газификации, выбрать необходимое оборудование и подать заявку.

Единым оператором стала компания «Газпром газификация», учрежденная «Газпром межрегионгазом». О ее создании объявили в конце июля 2021 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить подключение частных домов к уже проложенным газопроводам.

В рамках запущенной программы доведение трубы до участка будет полностью бесплатным, а дальнейшее подключение за счет собственника.

По словам вице-премьера Александра Новака, под программу попадет более четырех миллионов домовладений.

В Московской области в рамках государственного проекта действует программа социальной газификации. Для подключения дома достаточно заключить один комплексный договор, а не пять, как это было раньше.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар сообщил, что проводящие прокладку газопроводов получат разрешение на земляные работы в течение двух дней вместо 10.