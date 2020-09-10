Эксперт рассказал о сайтах-двойниках «Госуслуг»
Мошенники создают фальшивые сайты, внешне напоминающие портал «Госуслуги», и привлекают пользователей сообщениями о выплатах или льготах. В итоге жертва мошенника лишается денег на своей карте, сообщил агентству «Прайм» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.
Эксперт рассказал, что ссылки на поддельные сайты продвигаются в виде рекламы. Потенциальных жертв мошенников должно насторожить обещание быстрой выгоды.
Чтобы не стать жертвой обмана, не стоит переходить по ссылкам в рекламе — заходить на портал «Госуслуг» нужно самостоятельно.
Прежде чем вводить свои учетные данные Рогозин рекомендует приглядеться к названию сайта в адресной строке.
«Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru)», — уточнил он.
Официальный адрес портала «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/
Если пользователь уже зашел на этот сайт в соседней вкладке браузера, то переход по ссылке на «Госуслуги» не должен требовать нового ввода логина и пароля, отметил эксперт.