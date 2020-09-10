Эксперт рассказал о сайтах-двойниках «Госуслуг»

Эксперт рассказал, что ссылки на поддельные сайты продвигаются в виде рекламы. Потенциальных жертв мошенников должно насторожить обещание быстрой выгоды.

Чтобы не стать жертвой обмана, не стоит переходить по ссылкам в рекламе — заходить на портал «Госуслуг» нужно самостоятельно.

Прежде чем вводить свои учетные данные Рогозин рекомендует приглядеться к названию сайта в адресной строке.

«Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru)», — уточнил он.

Официальный адрес портала «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/

Если пользователь уже зашел на этот сайт в соседней вкладке браузера, то переход по ссылке на «Госуслуги» не должен требовать нового ввода логина и пароля, отметил эксперт.