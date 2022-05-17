Сайт «Авито» вновь перестал работать из-за сбоя

Сайт «Авито» во второй раз за месяц перестал работать из-за сбоя. При попытке войти на него появляются разные надписи: либо «Сайт временно недоступен», либо «Доступ ограничен: проблема с IP».

В первом случае пользователям предлагают обновить страницу или заглянуть позже.

Во втором — поясняется, что с сайта «отправляли слишком много запросов, пытались устроить DDoS-атаку или взламывали профили пользователей».

В этом случае можно подключиться к другой сети, перезагрузить роутер или отключить VPN. Также IP может измениться, если включить и выключить режим «В самолете».

«Если не поможет, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и IP-адрес. Постараемся разобраться как можно скорее», — добавили на сайте.

В первом квартале 2022 года зафиксировано рекордное количество BGP-инцидентов и DDoS-атак. Хакеры совершали атаки на различные сервисы на фоне событий на Украине. За квартал они задействовали для своих целей более 900 тысяч устройств.