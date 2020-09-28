Сайт «Аргументы и Факты» выпустил два спецпроекта в честь своего 20-летия

Так, первый спецпроект «20 лет АиФ: таймлайн» будет включать в себя хронику эволюционных и революционных событий в истории сайта. Данные структурированы по годам и наглядно показывают движение и рост сайта в регионах страны.

Во втором спецпроекте под названием «20 лет АиФ» всем желающим предлагается погрузиться в мир и новостной контент 2000-х годов и вспомнить, какими событиями был наполнен этот период.

Сайт «Аргументы и факты» появился 27 сентября 2000 года и первоначально являлся электронной версией дома «Аргументы и факты». Через 12 лет сайт начал развиваться по новой диджитал-стратегии.

В среднем месячная посещаемость к тому моменту достигала пяти миллионов уникальных пользователей. Уже через год сайт вошел в топ-10 самых популярных ресурсов в категории «Новости СМИ».