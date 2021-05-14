Сайт 4PDA заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал сайт 4PDA после судебного иска владельца «Матча ТВ». Причиной жалобы стало нарушение авторских прав.

Мотивированное решение об этом было вынесено Мосгорсудом еще 26 марта. Из материалов дела следует, что компания «Национальный спортивный телеканал», которая владеет сеткой «Матча ТВ», потребовала лишить 4PDA возможности размещать передачи спортивных каналов, а также прекратить доступ к сайту на постоянной основе.

Мосгорсуд установил, что на 4PDA использовался контент телеканала «Футбол 1», что является нарушением закона об авторских правах. РКН ограничил доступ к 4PDA 14 мая.

Несколькими днями ранее по протоколам Роскомнадзора суд оштрафовал мессенджер Telegram на пять миллионов рублей. Причиной стало распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Еще в феврале РКН заявил, что за эти же нарушения будут привлечены к ответственности «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube.