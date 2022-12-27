Общество 27 декабря 2022, 12:48 Саянский мэр провел последнюю планерку в костюме новогоднего персонажа Мэр Саянска Боровский пришел на совещание в образе Деда Мороза Саянск | Олег Боровский / Telegram

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Градоначальник Саянска Олег Боровский не раз появлялся на публике в костюмах разных сказочных героев. Обычно мэр переодевается во время дня города, но в этом году он впервые пришел на совещание в администрацию в образе Деда Мороза. Выступление мэра опубликовали в Telegram-канале «Саянские зори».

В сообщении говорится, что Боровский пришел на планерку не только для подведения итогов уходящего года, но и создать праздничное настроение коллегам.

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«2022 год уходит. Год был насыщенным, много чего случилось, но хорошего все-таки было больше. Будем надеяться, что 2023 год будет более интересным и содержательным», — сказал Боровский.

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В конце совещания градоначальник призвал коллег не расслабляться, особенно представляющих коммунальную сферу, в частности «Водоканал», и дорожников. Боровский напомнил, что в новогодние праздники следует быть начеку.