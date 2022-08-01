Сахарные заводы России приступили к переработке нового урожая свеклы

Переработка сахарной свеклы нового урожая началась на четырех заводах Южного федерального округа. Остальные 10 предприятий регионов приступят к работе в ближайшие две недели. Об этом говорится в сообщении Национального союза сахаропроизводителей (Союзроссахар).

В организации напомнили, что в этом сезоне урожай сахарной свеклы в южных регионах России составит 11 миллионов тонн, из которых произведут около 1,5 миллиона тонн сахара.

В этом году общая площадь посевов сахарной свеклы во всех регионах России увеличилась на 2,8% и составила 1,034 миллиона гектаров. Это позволит увеличить объемы свекловичного сахара на 5% по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата, объемы собранной в прошлом году сахарной свеклы составили 41,2 миллиона тонн.

С середины апреля цены на сахар снижались каждую неделю. По итогам июня минимальное падение стоимости песка в российских регионах составило 0,1%, максимальное — 15,5%.