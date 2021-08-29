Сахар включили в перечень сельхозпродукции для регулирования цен

Российское правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство. Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году. Также интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. В пресс-службе уточнили, что в момент низких цен государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких — продает. С помощью этого стабилизируется ситуация на рынке.

Правительство России ранее приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению президента Владимира Путина. В результате были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, а также подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.