Сахар, мясо и стройматериалы подорожали в Тюменской области

С декабря прошлого года в Тюменской области существенно выросли цены на продукты — сахар, мясо и кондитерку — и на стройматериалы. Об этом сообщил сайт 72.ru, со ссылкой на Тюменьстат.

«Более всего подорожали сахар-песок — на 9,8%, мясо и птица — на 8,6%, кондитерские изделия — на 8,4%. Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на строительные материалы — на 25,8%», — говорится в сообщении ведомства.

Также аналитики рассказали о подорожании электроники на 15,2%, сигарет — на 15,1%, мебели — на 11,5%. Дороже стали масло и бытовая химия.

Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала об изменении цен на еду перед Новым годом. По ее словам, в преддверии праздника вырастет стоимость скоропортящихся продуктов. Она спрогнозировала, что мясо будет стоить столько же, сколько и сейчас, так как зимой россияне нечасто выбираются на шашлыки.