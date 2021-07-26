Сахар исчез из магазинов в Свердловской области

В Свердловской области из магазинов неожиданно пропал сахарный песок. Теперь на ситуацию будут жаловаться премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Не исключено, что ажиотаж в период заготовок был создан искусственно.

Жители начали массово жаловаться на отсутствие сахарного песка. Председатель совета свердловского отделения партии «Родина» Валерий Хвостов сообщил, что депутаты готовят обращение в правительство по поводу этой проблемы. Все дело в том, что садоводы пишут сотни жалоб, так как сейчас период заготовок.

«К нам стали обращаться жители области, особенно города Новоуральска, Североуральска, Серова. В магазинах нет сахарного песка. Они заказывают предварительно за три дня в Екатеринбурге в „Ашане“, и то в наличии его нет, и даже в Екатеринбурге, в „Магнитах“ и „Пятерочках“, песка нет», — сообщил он изданию «Подъем».

По его словам, цена на сахар сейчас варьируется от 50 рублей до 95 рублей за килограмм. Хвостов не исключил, что отсутствие этого продукта создается искусственно. На днях обращение будет направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.