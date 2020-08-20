Сахар и детективы стали дешевле в Подмосковье

Летом многие жители столичного региона предпочитают проводить время на даче. Специалисты Центробанка выяснили, в какую сумму семье из четырех человек обойдется один такой вечер за городом.

Для сравнения ЦБ использовал данные Росстата по потребительским ценам в Подмосковье. Суммы брались за июль 2020 и 2019 годов.

Если на даче семья решит полакомиться на ужин цветаевским пирогом, то за него придется отдать на 11,7% больше денег, чем в прошлом году. В большей степени это связано с ростом цен на яблоки из-за неудачного урожая и заморозков. Чай к пирогу тоже обойдется дороже, так как стоимость увеличилась на 3,6%. Если раньше 25 пакетиков чая стоили в среднем 63,28 рубля, то сейчас — 65,55.

При этом стало выгоднее самостоятельно приготовить варенье из смородины или малины. Уже 10 месяцев подряд цена на сахар в Подмосковье остается на 17% ниже уровня 2019 года. Этому способствуют хороший урожай сахарной свеклы и значительные запасы. За килограмм сахара в регионе придется отдать в среднем 33,4 рубля.

После семейного ужина родители могут перейти к разгадыванию кроссвордов в газетах. Но такое развлечение в этом году стало дороже в связи с ограничительными мерами. В прошлом году ежедневная газета стоила 22,99 рубля, а еженедельная — 31,77 рубля. Теперь цены находятся на уровне 24,26 и 32,55 рубля соответственно. При этом покупка нового детектива карманного формата оказалась дешевле на 0,6%, чем прошлым летом. Сейчас такую книгу можно купить в среднем за 285 рублей.

Если на даче семья решит поиграть в крестики-нолики или морской бой, то каждому придется взять ручку и тетрадь. Эти канцтовары выросли в цене незначительно. Шариковая ручка стоит на 2,7% больше, а тетрадь — на 0,2%. За ручку придется заплатить 23,08 рубля, а за второй товар — 8,58 рубля.

По итогам подсчетов индекс одного семейного вечера в Подмосковье составил 3,9%. Это значит, что за год семье придется отдать за такой досуг примерно на 370 рублей больше.