Сахалинцы собрали рыбу, вываленную по дороге из КамАЗа. Видео

В Сахалинской области жителям снова перепало немало рыбы просто так. В Ново-Александровске из КамАЗа по дороге выпала селедка, навага и зубатка. Прохожие не растерялись и начали собирать ее в пакеты.

На кадрах можно заметить, что КамАЗ оставил после себя рыбный шлейф на несколько десятков метров. Собирающих на дороге рыбу прохожих заметили очевидцы, снявшие это на видео. Люди шутят, что за бесплатной рыбой на Сахалине теперь даже не нужно ехать на море, можно собирать ее прямо на обочине.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Инфо Сахалин»

Сахалинцы уже не в первый раз за последнее время пользуются дарами природы. На этой неделе в Корсаковском районе люди начали собирать малоротку на берегу озера Изменчивое. Местные рыбаки давно не видели такого массового подхода корюшки. Удочки уже запылились, потому что рыбу можно собирать руками.

А еще в мае на Сахалине на берег Охотского моря выбросило бесчисленное количество сельди. Люди прибежали к морю с ведрами, чтобы обеспечить себе запасы еды. А недавно после шторма берег завалило икрой. Местные жители тоже не растерялись.