Сахалинского чиновника уволили за использование японской карты Курил

Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству лишился работы из-за выбора карты страны для презентации. Он использовал слайд, где Курильские острова были отмечены территорией Японии.

«Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо», — сообщила пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе отметили, что чиновник допустил грубую картографическую ошибку. Его презентацию назвали недопустимой халатностью. Кроме того, ситуация возмутила губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, потребовавшего провести служебное расследование.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — заявил глава региона.

По итогам проверки комиссия признала виновными сотрудника агентства и руководителя ведомства Ивана Радченко. Последнему объявили выговор.