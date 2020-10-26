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    26 октября 2020, 15:52

    Сахалинского чиновника уволили за использование японской карты Курил

    Дарья Бунякова

    Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству лишился работы из-за выбора карты страны для презентации. Он использовал слайд, где Курильские острова были отмечены территорией Японии.
    Сахалинского чиновника уволили за использование японской карты Курил

    «Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо», — сообщила пресс-служба правительства региона.

    В пресс-службе отметили, что чиновник допустил грубую картографическую ошибку. Его презентацию назвали недопустимой халатностью. Кроме того, ситуация возмутила губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, потребовавшего провести служебное расследование.

    «Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — заявил глава региона.

    По итогам проверки комиссия признала виновными сотрудника агентства и руководителя ведомства Ивана Радченко. Последнему объявили выговор.