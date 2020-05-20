История с мэром Охинского района Сергеем Гусевым еще не закончилась. Он рассказал «360» подробности его охоты на уток и заявил, что такое внимание к его персоне вполне может быть «политическим заказом».

В прошлое воскресенье Гусева вместе со знакомым поймали инспекторы лесничества в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа. Мужчин заметили в лодке, на которой находились мешки с мертвыми птицами. Когда дичь подсчитали, то выяснилось, что у охотников превышение суточной нормы добычи пернатых.

Кроме того, по словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сергея Прохоренко, в весенний период в регионе запрещено охотиться на самок уток с подходом и с плавательных средств. А Гусева со знакомым поймали именно на лодке. В общем, чиновнику выписали штраф и даже, по словам Прохоренко, думают заводить уголовное дело.

Но у самого мэра Охинского района другая версия случившегося. В беседе с «360» он высказал мнение, что все произошедшее может быть «политическим заказом».

По словам Гусева, он вышел на охоту 15 мая вместе с другом. Знакомые специально разъехались по разным местам, которые находились примерно в километре друг от друга, чтобы «соблюдать режим самоизоляции». Оба спали в палатках.

На протяжении трех дней Гусев с другом охотились — с 15 по 17 мая. Когда мужчины решили отправиться домой, Гусев на своей лодке поехал к этому знакомому — в место, где он установил палатку. Мужчина закинул свои вещи и добычу в лодку, и к охотникам за помощью обратились два молодых человека под предлогом, что у них сломалась лодка. Когда Гусев со знакомым подъехали к «пострадавшим», то их уже встретили сотрудники лесничества.

Гусев подтвердил, что у него в сумках нашли превышенную норму убитых уток. «Не считал, бросал их в мешок. Четыре штуки я, скорее всего, подобрал, потому что охотников много, уток убитых много», — сказал Гусев, отметив, что собирал их, чтобы другая живность на территории лесного хозяйства не уничтожила добычу.

Скорее всего, это политическая травля. Как это всегда делается — формирование общественного мнения. Ну и потом я жду от них еще фокусов. Но я готов. Если бы я был виновен в чем-то, скорее всего, я бы принял решение об отставке Сергей Гусев.

По словам Гусева, «войну» против него могут вести чиновники из окружения бывшего мэра, которые раньше «питались» средствами областного бюджета и становились фигурантами уголовных дел (каких именно — Гусев не уточнил). Теперь, по мнению действующего мэра, они снова хотят «грабануть» бюджет.

«Я это не позволяю никому. Я знаю, что у меня прошлое чистое, шлейфа за мной нет, поэтому я не ухожу с должности. Я знаю, что доверие объявили мои избиратели, моя команда, семья. Я пытаюсь сделать что-нибудь полезное для нашего района», — добавил Гусев.

Сам Гусев продолжает работать в прежнем режиме. Он не считает, что совершил какое-то преступление, и отметил, что без проблем заплатит штраф.