Сахалинский мальчик убежал из семьи, его нашли случайно. Причиной могли быть побои

Пропавшего на Сахалине 12-летнего мальчика нашли живым и здоровым. О его местонахождении не было известно несколько дней. Школьник сбежал из дома 21 сентября, а сегодня его обнаружили в чужой квартире.

Все произошло в Поронайске. По предварительной версии, мальчик хотел сбежать от родителей. Местные жители рассказали «360», что отец избивал детей, а в семье их трое. Мать подростка тоже не вызывает доверия, когда к ней пришли органы опеки, она была в бессознательном состоянии из-за алкогольного опьянения. Также, со слов местных, родители не сильно волновались за мальчика все эти дни, а тревогу подняла тетя ребенка.

Кроме того, родители мальчика безработные, мать ранее привлекалась к административной ответственности, а подросток уже предпринимал попытки побега из семьи. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тем не менее мальчика нашли живым и здоровом, без признаков насилия. Об этом сообщил сайт Следственного управления.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку случившегося и пытаются выяснить настоящую причину побега.