Сахалинские волонтеры рассказали, как помогают нуждающимся во время карантина

На данный момент добровольцы обработали уже десятки заявок на оказание помощи в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям.

Евгения Тучкова, руководитель отделения центра на Сахалине, рассказала, какие переживания испытывают волонтеры каждый день, помогая нуждающимся.

«С болью приходится уходить из каждого дома, остаться больше, чем на минуту, мы не можем. Должны беречь стариков», — сообщила она.

Тучкова заявила, что не может сидеть на самоизоляции, зная, что кому-то нужна помощь. Некоторые не могут сходить в магазин, другие — приготовить еду, третьи — даже мусор вынести не в состоянии.