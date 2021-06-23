Сахалинские медики спасли пенсионерку, проникнув на балкон с помощью автовышки

Пенсионерке из Долинска стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Медики приехали на вызов, но в квартиру попасть не смогли — у женщины не было сил, чтобы открыть дверь. Тогда медики влезли к ней на балкон с автовышки, которую позаимствовали у строителей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Медики, оценив ситуацию на месте, обратились за помощью к водителю автовышки, которая работала у соседнего дома. Ребята без проблем пошли навстречу, за что им низкий поклон. Один из сотрудников скорой помощи поднялся в корзине к открытому на балконе окну, проник в квартиру, а после открыл дверь своим коллегам», — рассказал очевидец.

По данным сайта, эта история закончилась хорошо. Медики оказали пенсионерке необходимую помощь. Их героический поступок сняли на видео. На кадрах видно, как мужчина из бригады скорой поднялся на автовышке к балкону и залез внутрь через слегка приоткрытое окно.