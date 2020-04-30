Сахалинские депутаты решили «самоизолироваться» большой компанией. Еще и технику казенную прихватили для забав

Сахалинские депутаты решили вместе пособлюдать режим самоизоляции и выбрались большой компанией на природу. Служебное разбирательство уже началось.

Информация с кадрами появилась в паблике «Вконтакте». Фото чиновники сами выложили в ранее в Instagram. Они потом заблокировали свои аккаунты после того, как их развлечения предали широкой огласке. Отдых у них получился активным, они катались на вездеходах, ходили в поход. Все это без средств индивидуальной защиты, притом что на острове введен режим повышенной готовности.

Среди отдыхающих оказался популярный в бизнес-кругах депутат облдумы Александр Шарифулин и недавно отсидевший за вождение в нетрезвом виде депутат гордумы Иван Кардаш. С ними были заместитель директора департамента информационной политики Николай Литус и Сергей Шаров, тоже депутат и директор Сахалинского государственного университета.

При этом одним из вездеходов, засветившийся на кадрах, оказался государственным имуществом. Он был куплен в 2014 году специально для научных экспедиций Сахалинскому государственному университету. В пресс-службе вуза заявили, что чиновники не имели право пользоваться автомобилем для личных целей.

Как написало издание «Новости Сахком», компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» уже много лет сотрудничает и помогает СахГУ для повышения качества образования. Упомянутый вездеход был куплен этой компанией по запросу университета.

Тогда оператора проекта «Сахалин-1» попросили купить передвижной экологический пост ПЭП-1-2, смонтированного на базе вездехода «Трэкол». Его предполагалась использовать для выездных практик студентов. «Эксон Нефтегаз Лимитед» решила полностью профинансировать благотворительный проект.

По последним данным, общее число заболевших на Сахалине достигло 23. Губернатор области заявил, что на острове действует указ о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Российский лидер призвал сограждан и дальше соблюдать все ограничения. Большинство регионов живут в режиме самоизоляции с конца марта. В некоторых субъектах ввели пропускной режим.