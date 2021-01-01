Сахалинец пригрозил взорвать себя вместе с пассажирами автобуса

Речь идет о автобусе № 81, который выполняет маршрут «Южно-Сахалинск — Дальнее». Угрозы начали поступать, когда транспорт остановился около дома № 106 на улице Сахалинской. К месту оперативно прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, городского пожарно-спасательного отряда, Росгвардии, ДПС и пожарные.

По данным издания, ничего опасного для жизни людей у мужчины не было. В салоне тоже ничего не обнаружили. Тем не менее разбушевавшегося задержали и отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Всего в салоне находились 20 человек, их пришлось эвакуировать.

В конце декабря грузинские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме в одном из густонаселенных районов Тбилиси. По предварительной информации, он хотел пойти на преступление из-за семейного конфликта. Сотрудники правоохранительных органов проводили операцию при усиленных мерах безопасности.