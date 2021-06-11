Сахалинец 27 лет прописан на кладбище. Перед ним в очереди на жилье полсотни человек

Житель Долинского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что он уже 27 лет прописан на кладбище. Мужчина стоит в очереди на жилье, но та не двигается.

«Прописан я с 1994 года на кладбище. Коммунальная, 1, город Долинск. С 1994 года. Каждый год прохожу перерегистрацию, но сдвигов никак нет. Как жить и что делать дальше?» — обратился Александр Часнык к властям. Его процитировало Sakhalin.info.

Министр строительства региона Алексей Колеватых сообщил, что сейчас сделана отдельная очередь для граждан на улучшение жилищных условий. Однако субсидий на нее районам не дают, поскольку нет денег. Решить проблем поможет строительство арендного жилья.

Администрация Долинска прокомментировала «360» ситуацию с мужчиной, прописанным на кладбище. В пресс-службе рассказали, что раньше на кладбище стоял дом, там жил смотрящий за кладбищем. Он убирал, следил за порядком. Там же этот человек был прописан.

«В 2017 году этот домик сгорел полностью, но прописка у него (мужчины — прим. ред.) осталась. Он подавал в суд на возмещение компенсации или на предоставление ему другого жилого помещения. Суд ему отказал, так как у него были проблемы с документами. Он стоит в очереди как нуждающийся в жилом помещении. Его порядковый номер 54», — объяснили в администрации.

Пока впереди стоящие люди не получат жилье, ему рассчитывать не на что.