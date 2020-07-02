Сахалин снял ограничения для приезжих. В обсервацию их больше отправлять не будут

В Сахалинской области отменили действовавшие для приезжих ограничения. Теперь им не придется проводить время в карантине. Чтобы не попасть в обсервацию, потребуется справка об отсутствии COVID-19.

Сахалинские власти приняли такое решение на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе правительства региона. Меры смягчили после анализа статистики за период действия ограничений.

«Если люди прибывают в наше регион со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, то они могут сразу выходить на работу», — подчеркнула глава управления Роспотребнадзора по области Ольга Фунтусова, заявив о снятии ограничений. Ее слова привел «Интерфакс».

Как пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, послабления коснутся и приезжающих в регион туристов. Однако пока что они могут посетить область «только через туроператоров».

В Сахалинской области, по последним данным, подтвердили 853 случая COVID-19. В больнице находятся 473 пациента, причем у 300 болезнь протекает бессимптомно. Все остальные уже выздоровели и выписаны.

В понедельник в Сахалинской области сняли запрет на массовые мероприятия.