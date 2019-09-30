Сагалова не замечала пагубных привычек у Бочкаревой

Коллега Натальи Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе» не помнит, чтобы актриса употребляла запрещенные препараты. При этом Дарья Сагалова отметила, что не смотрела видео с задержанием Бочкаревой.

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«Когда мы работали вместе (на съемках сериала — прим. ред.), я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — заявила Сагалова Ura.ru. Актриса отметила, что в актерском окружении вообще не видела тех людей, кто что-то употреблял.

В прошедшие выходные в СМИ появились сообщения о том, что Наталья Бочкарева была задержана в Москве с наркотиками. Ее остановили около больницы им. Братьев Бахрушиных на Стромынке. Наталья находилась за рулем Cadillac Escalade. Момент ее общения с представителями полиции попал на видео и был выложен в Сеть.

Столичное МВД уточнило, что у женщины 1980 года рождения стражи порядка нашли пакетик с кокаином. По данным инсайдера РИА «Новости» в правоохранительной сфере, речь шла именно о Бочкаревой. В ее отношении возбудили уголовное дело. Актрису отпустили под подписку о невыезде.

Между тем, сама звезда «Счастливы вместе», несмотря на видеозапись, отрицает информацию о своем задержании.