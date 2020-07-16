Сафронов сильно похудел в СИЗО

Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого арестовали по обвинению в госизмене, провел в СИЗО уже около недели. За время пребывания под стражей он сильно похудел.

Состояние своего подзащитного описал «Фонтанке.ру» адвокат Иван Павлов, который представляет интересы Сафронова в суде. Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» находится в следственном изоляторе «Лефортово». Беспрепятственно его навещали только члены Общественной наблюдательной комиссии.

«Мы такой возможности не имеем. Мы видели его только на одном следственном действии. И на судебном заседании», — заметил Павлов.

Он пояснил, что попасть в СИЗО адвокаты не могут из-за действующих ограничений. Встречи с Сафроновым проводятся в оборудованной стеклянной перегородкой комнате — по телефону.

Информацию о том, что экс-журналист потерял в весе, юрист получил как раз от представителей ОНК.

«Чтобы мне заметить разницу в его состоянии, мне надо знать, как он выглядел до того, как был задержан. <…> В любом случае, информацию ОНК мы будем учитывать в своей работе. Будем ориентироваться на медицинские документы», — пояснил адвокат.

Общественники отметили, что Сафронов за время пребывания под стражей похудел на пять килограммов.

Советника главы Роскосмоса задержали 7 июля. ФСБ заявила, что он сотрудничал с одной из западных спецслужб. Если Сафронова признают виновным, его могут посадить на срок до 20 лет. За бывшего журналиста поручились более 20 общественных деятелей и его коллег, которые не верят в причастность мужчины к вменяемым ему преступлениям.