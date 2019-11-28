Сафронов опроверг постановки в шоу «Битва экстрасенсов»

Шоу «Битва Экстрасенсов» не раз обвиняли в постановочных съемках. Но ведущий и иллюзионист Сергей Сафронов заверил, что никакого сценария для программы не существует.

«Если быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет», — сказал он в эфире радио Energy.

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Но иллюзионист добавил, что всегда считал участников «Битвы экстрасенсов» тонкими психологами. Им удается распознать интересующий вопрос или проблему человека благодаря большому опыту наблюдений за людьми.

В 2018 году один из бывших экстрасенсов шоу дал анонимное интервью. Он заявил, что ему озвучили сумму в 450 тысяч рублей, чтобы он мог пройти в финал. По словам мужчины, всем участникам помогают редакторы, которые дают всю необходимую информацию перед съемками. Данные же узнают продюсеры шоу.

В «Битве экстрасенсов» соревнуются между собой люди со сверхспособностями. Шоу вышло 2007 году и растянулось на 20 сезонов.