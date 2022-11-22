Общество 22 ноября 2022, 13:43 Сафронов объяснил, как отличить мошенника от честного иллюзиониста Иллюзионист Сафронов: гадалки и маги — это те, кто наживается на горе

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Иллюзионист Сергей Сафронов в беседе с изданием «Дни.ру» объяснил, как отличить мошенника от честного иллюзиониста, а также рассказал, с чем связан возросший интерес к услугам гадалок и магов.

«Иллюзионисты не бывают честными. Это оригинальный жанр. Конечно, можно сказать, что они обманывают зрителя, но они обманывают его с его собственного согласия», — объяснил Сафронов.

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Иногда люди хотят хотя бы на минуту погрузиться в мир магии и волшебства, где возможно все.

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Что же касается магов и гадалок, Сафронов считает, что эти люди которые наживаются на чужом горе и несчастье, когда у человека теряется надежда или вера в Бога.