Сафронов дал показания об общении со своим предполагаемым вербовщиком

Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что журналист дал следствию показания о взаимоотношениях с предполагаемым вербовщиком. Предположительно, это мог быть чешский журналист Мартин Лариш.

«Я связан подпиской о неразглашении, поэтому не могу назвать имени человека, который, по версии следствия, был вербовщиком Сафронова. Но могу сказать, что следствие назвало ожидаемую нами фигуру, о которой сообщалось раньше, после чего Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком», — передает ТАСС слова защитника.

Однако даже после показаний Сафронову не показали переписку и не сообщили тему писем. Адвокат намерен этого добиться.

Этим вербовщиком мог быть чешский журналист Мартин Лариш. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В начале октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его советника оправдают. Он также рассказал, что всегда доверял ему и не верит в предательство Сафронова. Об аресте глава госкорпорации узнал из телевизионных новостей.